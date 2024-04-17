Душистый перец: не забывайте про эту специю, ведь она — эффективное оружие в борьбе с раком

Душистый перец — любопытная специя с уникальным вкусом. Родом из Ямайки, Мексики и тропических регионов Южной и Центральной Америки, душистый перец получил такое название из-за британцев, которые заявили, что аромат специи напоминает букет гвоздики, корицы, перца и мускатного ореха.
Всего лишь чайная ложка душистого перца содержит множество очень полезных питательных веществ, шесть из которых наиболее распространены:
Марганец способствует защите клеток от повреждений и является важным питательным веществом для здоровья костей. Клетчатка необходима для нормального функционирования кишечника, кальций — для здоровья костей и зубов. Железо способствует здоровью иммунной системы. Витамин B5 повышает умственную работоспособность. Медь защищает клетки от повреждения свободными радикалами.
Душистый перец помогает справиться с симптомами менопаузы и даже эффективен в борьбе с раком, поскольку содержит множество полезных растительных соединений, таких как эвгенол, галловая кислота и кверцетин. Противораковые свойства душистого перца были изучены при лечении некоторых видов рака. Исследования показывают, что экстракт душистого перца способствует аутофагии или процессу, посредством которого организм поедает ненужные или поврежденные клетки, включая раковые.
Сегодня душистый перец в основном используется как приправа к мясу и десертам.
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