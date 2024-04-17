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Душистый перец: не забывайте про эту специю, ведь она — эффективное оружие в борьбе с раком

Полезные свойства душистого перца: о них вы даже не догадывались

1:43
Еда

Душистый перец — любопытная специя с уникальным вкусом. Родом из Ямайки, Мексики и тропических регионов Южной и Центральной Америки, душистый перец получил такое название из-за британцев, которые заявили, что аромат специи напоминает букет гвоздики, корицы, перца и мускатного ореха.

Полезные свойства душистого перца: о них вы даже не догадывались
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Всего лишь чайная ложка душистого перца содержит множество очень полезных питательных веществ, шесть из которых наиболее распространены:

  • марганец,
  • клетчатка,
  • кальций,
  • железо,
  • витамин B5 (пантотеновая кислота) и медь.

Марганец способствует защите клеток от повреждений и является важным питательным веществом для здоровья костей. Клетчатка необходима для нормального функционирования кишечника, кальций — для здоровья костей и зубов. Железо способствует здоровью иммунной системы. Витамин B5 повышает умственную работоспособность. Медь защищает клетки от повреждения свободными радикалами.

Душистый перец помогает справиться с симптомами менопаузы и даже эффективен в борьбе с раком, поскольку содержит множество полезных растительных соединений, таких как эвгенол, галловая кислота и кверцетин. Противораковые свойства душистого перца были изучены при лечении некоторых видов рака. Исследования показывают, что экстракт душистого перца способствует аутофагии или процессу, посредством которого организм поедает ненужные или поврежденные клетки, включая раковые.

Сегодня душистый перец в основном используется как приправа к мясу и десертам.

ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ как лекарство: неизвестное о хорошо знакомом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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