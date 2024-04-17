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Нежный сливочный крем-суп из сельдерея: готовится из простых ингредиентов, по вкусу как смузи

Простой крем-суп из сельдерея

1:20
Еда

Этот суп из сельдерея — очень вкусное вегетарианское первое блюдо. Он такой нежный и сливочный, словно смузи, его можно даже пить прямо из кружки.

Простой крем-суп из сельдерея
Фото: commons.wikimedia.org by Basel15 at English Wikipedia is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 4 чашки овощного бульона,
  • 2 стакана нарезанного сельдерея,
  • 1 стакан нарезанного красного лука,
  • 4 столовые ложки солёного сливочного масла,
  • 2 столовые ложки цельнозерновой муки,
  • 1/4 стакана густых сливок,
  • соль и перец для вкуса.

Приготовление

  1. Нагрейте большую сковороду на средне-слабом огне, растопите две столовые ложки сливочного масла. Как только масло растает, добавьте сельдерей и лук и обжаривайте.
  2. Вылейте смесь в блендер с одной чашкой овощного бульона. Взбейте.
  3. Добавьте в сковороду оставшееся сливочное масло, затем муку и взбивайте до получения пасты. Готовьте мучную пасту около одной минуты.
  4. Добавьте смесь сельдерея к мучной смеси на сковороде и перемешайте. Медленно добавьте остальной бульон.
  5. Увеличьте огонь до среднего и варите. Как только суп закипит, уменьшите огонь до минимума, добавьте густые сливки и хорошо перемешайте. Перед подачей добавьте соль и перец по вкусу.
Крем-суп из корня сельдерея
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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