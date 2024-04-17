Нежный сливочный крем-суп из сельдерея: готовится из простых ингредиентов, по вкусу как смузи

Простой крем-суп из сельдерея

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп из сельдерея — очень вкусное вегетарианское первое блюдо. Он такой нежный и сливочный, словно смузи, его можно даже пить прямо из кружки.

Фото: commons.wikimedia.org by Basel15 at English Wikipedia is licensed under public domain

Ингредиенты

4 чашки овощного бульона,

2 стакана нарезанного сельдерея,

1 стакан нарезанного красного лука,

4 столовые ложки солёного сливочного масла,

2 столовые ложки цельнозерновой муки,

1/4 стакана густых сливок,

соль и перец для вкуса.

Приготовление

Нагрейте большую сковороду на средне-слабом огне, растопите две столовые ложки сливочного масла. Как только масло растает, добавьте сельдерей и лук и обжаривайте. Вылейте смесь в блендер с одной чашкой овощного бульона. Взбейте. Добавьте в сковороду оставшееся сливочное масло, затем муку и взбивайте до получения пасты. Готовьте мучную пасту около одной минуты. Добавьте смесь сельдерея к мучной смеси на сковороде и перемешайте. Медленно добавьте остальной бульон. Увеличьте огонь до среднего и варите. Как только суп закипит, уменьшите огонь до минимума, добавьте густые сливки и хорошо перемешайте. Перед подачей добавьте соль и перец по вкусу.