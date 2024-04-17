Нежный сливочный крем-суп из сельдерея: готовится из простых ингредиентов, по вкусу как смузи
Простой крем-суп из сельдерея
1:20
Этот суп из сельдерея — очень вкусное вегетарианское первое блюдо. Он такой нежный и сливочный, словно смузи, его можно даже пить прямо из кружки.
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Ингредиенты
- 4 чашки овощного бульона,
- 2 стакана нарезанного сельдерея,
- 1 стакан нарезанного красного лука,
- 4 столовые ложки солёного сливочного масла,
- 2 столовые ложки цельнозерновой муки,
- 1/4 стакана густых сливок,
- соль и перец для вкуса.
Приготовление
- Нагрейте большую сковороду на средне-слабом огне, растопите две столовые ложки сливочного масла. Как только масло растает, добавьте сельдерей и лук и обжаривайте.
- Вылейте смесь в блендер с одной чашкой овощного бульона. Взбейте.
- Добавьте в сковороду оставшееся сливочное масло, затем муку и взбивайте до получения пасты. Готовьте мучную пасту около одной минуты.
- Добавьте смесь сельдерея к мучной смеси на сковороде и перемешайте. Медленно добавьте остальной бульон.
- Увеличьте огонь до среднего и варите. Как только суп закипит, уменьшите огонь до минимума, добавьте густые сливки и хорошо перемешайте. Перед подачей добавьте соль и перец по вкусу.
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Крем-суп из корня сельдерея
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру