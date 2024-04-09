Узнайте, как нас травят в точках общепита: в шаурме обнаружили опасные бактерии

Врач Соломатина рассказала, кому опасно есть шаурму

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Шаурму сложно назвать полезным продуктом, как и любой фастфуд. При этом шаурма — довольно популярное блюдо, поскольку обладает несомненными преимуществами — удобно есть, не нужно готовить, есть и мясо, и углеводы, и овощи. Но насколько безопасен такой перекус?

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Как уверяет врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с журналистом издания peterburg2, шаурма является благодатной почвой для развития золотистого стафилококка, поскольку продукты мелко нарезаны и завёрнуты в лаваш. Для бактерий очень комфортна тёплая и влажная среда.

Эксперт отметила, что детям, пенсионерам, беременным и больным лучше исключить из рациона шаурму.

Напомним, что ранее специалисты Роскачества выявили патогенны при проверке качества шаурмы в торговых точках Москвы и Санкт-Петербурга. Из 29 марок безопасной оказалась только одна.