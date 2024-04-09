Узнайте, как нас травят в точках общепита: в шаурме обнаружили опасные бактерии

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Врач Соломатина рассказала, кому опасно есть шаурму

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Еда

Шаурму сложно назвать полезным продуктом, как и любой фастфуд. При этом шаурма — довольно популярное блюдо, поскольку обладает несомненными преимуществами — удобно есть, не нужно готовить, есть и мясо, и углеводы, и овощи. Но насколько безопасен такой перекус?

Врач Соломатина рассказала, кому опасно есть шаурму
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как уверяет врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с журналистом издания peterburg2, шаурма является благодатной почвой для развития золотистого стафилококка, поскольку продукты мелко нарезаны и завёрнуты в лаваш. Для бактерий очень комфортна тёплая и влажная среда.

Эксперт отметила, что детям, пенсионерам, беременным и больным лучше исключить из рациона шаурму.

Напомним, что ранее специалисты Роскачества выявили патогенны при проверке качества шаурмы в торговых точках Москвы и Санкт-Петербурга. Из 29 марок безопасной оказалась только одна.

Вредна ли шаурма?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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