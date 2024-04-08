Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной

Вода с добавлением лимона и имбиря — это отличный напиток, который поможет улучшить здоровье и способствует процессу похудения. Имбирный корень добавляет особую пикантность и аромат, а лимон придает напитку освежающую кислинку.
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Для приготовления воды с имбирём и лимоном от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:
один лимон,
половина столовой ложки измельчённого имбиря,
два стакана воды.
Приготовление
Налейте два стакана воды в маленькую кастрюлю и поставьте на огонь, чтобы она закипела.
В то время как вода нагревается, измельчите половину чайной ложки свежего имбиря на тёрке.
Когда вода закипит, добавьте измельченный имбирь в кастрюлю и дайте ему провариться несколько минут.
Снимите кастрюлю с огня и дайте отвару полностью остыть, затем процедите его, чтобы удалить кусочки имбиря.
Добавьте в отвар сок одного лимона и хорошо перемешайте.
Готовую воду с лимоном и имбирем можно пить как горячей, так и охлаждённой, в зависимости от ваших предпочтений. Если вы предпочитаете более сладкий вкус, можно добавить немного мёда или сахара.
Наслаждайтесь этим освежающим и полезным напитком, который поможет укрепить иммунную систему, улучшить общее состояние организма и стимулировать процесс похудения.