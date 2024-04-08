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Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной

Вода с лимоном и имбирём: незаменимый напиток для похудения и поддержки иммунитета

1:21
Еда

Вода с добавлением лимона и имбиря — это отличный напиток, который поможет улучшить здоровье и способствует процессу похудения. Имбирный корень добавляет особую пикантность и аромат, а лимон придает напитку освежающую кислинку.

Вода с лимоном и имбирём: незаменимый напиток для похудения и поддержки иммунитета
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления воды с имбирём и лимоном от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • один лимон,
  • половина столовой ложки измельчённого имбиря,
  • два стакана воды.

Приготовление

  1. Налейте два стакана воды в маленькую кастрюлю и поставьте на огонь, чтобы она закипела.
  2. В то время как вода нагревается, измельчите половину чайной ложки свежего имбиря на тёрке.
  3. Когда вода закипит, добавьте измельченный имбирь в кастрюлю и дайте ему провариться несколько минут.
  4. Снимите кастрюлю с огня и дайте отвару полностью остыть, затем процедите его, чтобы удалить кусочки имбиря.
  5. Добавьте в отвар сок одного лимона и хорошо перемешайте.

Готовую воду с лимоном и имбирем можно пить как горячей, так и охлаждённой, в зависимости от ваших предпочтений. Если вы предпочитаете более сладкий вкус, можно добавить немного мёда или сахара.

Наслаждайтесь этим освежающим и полезным напитком, который поможет укрепить иммунную систему, улучшить общее состояние организма и стимулировать процесс похудения.

Имбирно лимонная вода / Имбирно-лимонный напиток
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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