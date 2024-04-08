Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной

Вода с лимоном и имбирём: незаменимый напиток для похудения и поддержки иммунитета

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Вода с добавлением лимона и имбиря — это отличный напиток, который поможет улучшить здоровье и способствует процессу похудения. Имбирный корень добавляет особую пикантность и аромат, а лимон придает напитку освежающую кислинку.

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Для приготовления воды с имбирём и лимоном от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:

один лимон,

половина столовой ложки измельчённого имбиря,

два стакана воды.

Приготовление

Налейте два стакана воды в маленькую кастрюлю и поставьте на огонь, чтобы она закипела. В то время как вода нагревается, измельчите половину чайной ложки свежего имбиря на тёрке. Когда вода закипит, добавьте измельченный имбирь в кастрюлю и дайте ему провариться несколько минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте отвару полностью остыть, затем процедите его, чтобы удалить кусочки имбиря. Добавьте в отвар сок одного лимона и хорошо перемешайте.

Готовую воду с лимоном и имбирем можно пить как горячей, так и охлаждённой, в зависимости от ваших предпочтений. Если вы предпочитаете более сладкий вкус, можно добавить немного мёда или сахара.

Наслаждайтесь этим освежающим и полезным напитком, который поможет укрепить иммунную систему, улучшить общее состояние организма и стимулировать процесс похудения.