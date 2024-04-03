Запеканка их белого хлеба с бананами: самое вкусное применение зачерствевшего хлеба или бисквита

Хлебная запеканка с бананами: отличный вариант использования оставшегося хлеба

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас остался хлеб, бисквит или зачерствевший кекс, не торопитесь выбрасывать их. Вместо этого вы можете приготовить вкусную хлебную запеканку с бананами.

Фото: commons.wikimedia.org by John is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот рецепт от Gastronom.ru — отличный способ использовать оставшийся хлеб, а также подготовить вкусный завтрак заранее для семьи.

Для приготовления хлебной запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 250 г белого хлеба,

— 4 яйца,

— 1 стакан молока,

— 60 мл жирных сливок,

— 60 г сахара,

— 3 банана,

— 1 ч. л. ванильного экстракта,

— 3/4 ч. л. молотой корицы.

Для штрейзеля:

— 50 г муки,

— 80 г коричневого сахара,

— 1/2 ч. л. корицы,

— 60 г сливочного масла,

— щепотка соли.

Давайте начнём готовить запеканку:

Смажьте маслом форму для запекания диаметром 24 см. Очистите бананы, разрежьте их пополам вдоль и нарежьте ломтиками. Нарежьте хлеб на кубики и положите их в большую миску. В другой миске взбейте яйца, молоко, сливки, сахар, ванильный экстракт и корицу. Вылейте яичную смесь на хлеб и добавьте нарезанный банан. Осторожно перемешайте. Перелейте все в форму для запекания, накройте пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на ночь. Разогрейте духовку до 175 °С. Поставьте форму с запеканкой в духовку и выпекайте 35-40 минут. Пока запеканка печется, приготовьте штрейзель. Смешайте муку, коричневый сахар, соль и корицу, затем добавьте сливочное масло и перетрите смесь вилкой или руками до получения крошек. Посыпьте запеканку штрейзелем и верните в духовку на 5 минут для запекания штрейзеля до золотистого цвета. Подавайте запеканку со взбитыми сливками и карамельным сиропом.

Теперь вы можете насладиться вкусным завтраком вместе со своей семьей. Приятного аппетита!