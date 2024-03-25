Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачнику на заметку: чем опасна кислая почва?
Бьянка Цензори снова удивила своим нарядом: от купальника до меховой шубы
Врач-уролог Андрей Санжаров рассказал, что езда на велосипеде и плавание полезны людям с мочекаменной болезнью
Стали известны лучшие способы сэкономить на электричестве
Авиасообщения между Россией и Абхазией возобновятся в 2024 году
Cell Reports: корни грибов перестают расти из-за эволюционного "перелома"
Эксперты назвали породы собак, с которыми вас заметят
Диетолог Писарева: фрукты и мюсли нежелательно есть на завтрак
Как правильно пересадить в теплицу рассаду томатов
Быстрая творожная запеканка: готовится совсем без муки в микроволновке, получится три порции

Творожная запеканка в микроволновке: уже через восемь минут вкусное и полезное блюдо готово

1:27
Еда

Творожная запеканка получается очень сочной и мягкой, есть её — одно удовольствие, а готовить совсем быстро и просто.

Творожная запеканка в микроволновке: уже через восемь минут вкусное и полезное блюдо готово
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты для творожной запеканки в микроволновке от сайта povar.ru (на 3 порции):

— 250 г творога,

— 3-4 столовые ложки сахара,

— 2 столовые ложки манной или кукурузной крупы,

— 2 яйца,

— 1 столовая ложка сливочного масла,

— 0,5 чайной ложки соды.

Приготовление:

  1. В миске разомните творог вилкой. Добавьте сахар, манную или кукурузную крупу и взбейте яйца. Если хотите получить сочную запеканку, добавьте соду. Хорошо перемешайте, пока не получится однородная масса.
  2. Переложите творожную смесь в специальную стеклянную посуду, предназначенную для использования в микроволновке. Плотно закройте посуду крышкой, чтобы сохранить влагу и избежать пересыхания запеканки.
  3. Поставьте посуду с творожной смесью в микроволновку. Готовьте при мощности 800 Вт в течение 8 минут. Учитывайте, что время приготовления может быть разным в зависимости от мощности вашей микроволновки, поэтому рекомендуется следить за процессом приготовления.

Готовую творожную запеканку можно подавать в качестве детского полдника или завтрака. Она прекрасно сочетается с мёдом, вареньем или сметаной. Наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом, готовым за несколько минут в микроволновке!

Как приготовить творожную запеканку в микроволновке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Как выбрать самую ласковую кошку: какие породы можно выделить на фоне других
От омоложения до восстановления кожи: преимущества использования облепихового масла в уходе за лицом
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
Последние материалы
Cell Reports: корни грибов перестают расти из-за эволюционного "перелома"
Эксперты назвали породы собак, с которыми вас заметят
Диетолог Писарева: фрукты и мюсли нежелательно есть на завтрак
Как правильно пересадить в теплицу рассаду томатов
Творожная запеканка в микроволновке: уже через восемь минут вкусное и полезное блюдо готово
Среднему бизнесу и профсоюзам теперь доступна система страхования вкладов
Переговоры Fisker с крупным автопроизводителем потерпели крах
Гладкая и элегантная причёска: как красиво зачесать волосы назад?
Хоккеист Ежов закончил игровую карьеру
Шеннен Доэрти поддержала Кейт Миддлтон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников