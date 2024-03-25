Быстрая творожная запеканка: готовится совсем без муки в микроволновке, получится три порции

Творожная запеканка в микроволновке: уже через восемь минут вкусное и полезное блюдо готово

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка получается очень сочной и мягкой, есть её — одно удовольствие, а готовить совсем быстро и просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты для творожной запеканки в микроволновке от сайта povar.ru (на 3 порции):

— 250 г творога,

— 3-4 столовые ложки сахара,

— 2 столовые ложки манной или кукурузной крупы,

— 2 яйца,

— 1 столовая ложка сливочного масла,

— 0,5 чайной ложки соды.

Приготовление:

В миске разомните творог вилкой. Добавьте сахар, манную или кукурузную крупу и взбейте яйца. Если хотите получить сочную запеканку, добавьте соду. Хорошо перемешайте, пока не получится однородная масса. Переложите творожную смесь в специальную стеклянную посуду, предназначенную для использования в микроволновке. Плотно закройте посуду крышкой, чтобы сохранить влагу и избежать пересыхания запеканки. Поставьте посуду с творожной смесью в микроволновку. Готовьте при мощности 800 Вт в течение 8 минут. Учитывайте, что время приготовления может быть разным в зависимости от мощности вашей микроволновки, поэтому рекомендуется следить за процессом приготовления.

Готовую творожную запеканку можно подавать в качестве детского полдника или завтрака. Она прекрасно сочетается с мёдом, вареньем или сметаной. Наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом, готовым за несколько минут в микроволновке!