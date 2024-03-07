Майонез в салатах и блюдах из мяса можно заменить соусом из белой фасоли

Фасолевый соус: прекрасно заменит майонез в салатах и мясных блюдах

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот соус на основе белой фасоли идеально подходит для смешанных салатов и мясных блюд. Его приготовление займет всего 10 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Pohled 111 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г консервированной белой фасоли,

1 лимон,

70 мл подсолнечного масла,

1 чайная ложка горчицы,

соль,

чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Откиньте жидкость из фасоли и поместите её в блендер. Измельчите бобы до состояния пюре. Добавьте в пюре фасоли мякоть одного лимона, выжав половину сока. Затем влейте подсолнечное масло, добавьте горчицу, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной текстуры.

Готовый соус из белой фасоли обладает нежным вкусом и ароматом. Он отлично дополнит разнообразные салаты, придавая им особую пикантность. Также он будет отличным соусом для мясных блюд, добавляя им сочность и вкус. Быстрое приготовление этого соуса позволит вам быстро и легко приготовить его перед подачей на стол.