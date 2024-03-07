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Майонез в салатах и блюдах из мяса можно заменить соусом из белой фасоли

Фасолевый соус: прекрасно заменит майонез в салатах и мясных блюдах

1:08
Еда

Этот соус на основе белой фасоли идеально подходит для смешанных салатов и мясных блюд. Его приготовление займет всего 10 минут.

Фасолевый соус: прекрасно заменит майонез в салатах и мясных блюдах
Фото: commons.wikimedia.org by Pohled 111 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 г консервированной белой фасоли,
  • 1 лимон,
  • 70 мл подсолнечного масла,
  • 1 чайная ложка горчицы,
  • соль,
  • чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление

  1. Откиньте жидкость из фасоли и поместите её в блендер. Измельчите бобы до состояния пюре.
  2. Добавьте в пюре фасоли мякоть одного лимона, выжав половину сока. Затем влейте подсолнечное масло, добавьте горчицу, соль и перец по вкусу.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной текстуры.

Готовый соус из белой фасоли обладает нежным вкусом и ароматом. Он отлично дополнит разнообразные салаты, придавая им особую пикантность. Также он будет отличным соусом для мясных блюд, добавляя им сочность и вкус. Быстрое приготовление этого соуса позволит вам быстро и легко приготовить его перед подачей на стол.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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