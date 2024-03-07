Майонез в салатах и блюдах из мяса можно заменить соусом из белой фасоли

Этот соус на основе белой фасоли идеально подходит для смешанных салатов и мясных блюд. Его приготовление займет всего 10 минут.
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Для приготовления соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:
200 г консервированной белой фасоли,
1 лимон,
70 мл подсолнечного масла,
1 чайная ложка горчицы,
соль,
чёрный молотый перец по вкусу.
Приготовление
Откиньте жидкость из фасоли и поместите её в блендер. Измельчите бобы до состояния пюре.
Добавьте в пюре фасоли мякоть одного лимона, выжав половину сока. Затем влейте подсолнечное масло, добавьте горчицу, соль и перец по вкусу.
Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной текстуры.
Готовый соус из белой фасоли обладает нежным вкусом и ароматом. Он отлично дополнит разнообразные салаты, придавая им особую пикантность. Также он будет отличным соусом для мясных блюд, добавляя им сочность и вкус. Быстрое приготовление этого соуса позволит вам быстро и легко приготовить его перед подачей на стол.
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