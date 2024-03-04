Салат с брокколи, беконом и сыром: отличный вариант для перекуса

Этот салат с брокколи покорит ваше сердце, особенно если вы любите овощи. Тем более трудно устоять перед сочетанием бекона, сметаны, майонеза, зеленого лука и чеддера.
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Стоит отметить, что брокколи — очень полезный продукт. Одна чашка дает вам дневную норму витаминов С и К, а также хорошую дозу витамина А, фолиевой кислоты и марганца. Также в одной чашке брокколи содержится 2 г клетчатки. Определенные соединения в брокколи могут помочь защитить от болезней сердца и некоторых видов рака.
Ингредиенты:
3 ломтика бекона
1/4 стакана сметаны
1/4 стакана майонеза
4 чайные ложки рисового или яблочного уксуса
1/4 чайной ложки молотого перца
4 чашки нарезанной брокколи
1/2 стакана нарезанного зеленого лука
1/2 стакана тертого очень острого сыра Чеддер
Приготовление:
Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки, 5-7 минут. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Оставьте 1 столовую ложку жира от бекона. Нарежьте бекон, когда он остынет.
Взбейте в большой миске сметану, майонез, уксус, перец и оставшийся жир от бекона.
Добавьте брокколи, зеленый лук, сыр и нарезанный бекон. Перемешайте и полейте заправкой.
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