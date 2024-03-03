Тёплый салат из курицы, батата и авокадо: рецепт

Салат из курицы и сладкого картофеля: идеальное решение, если внезапно приехали гости

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой рецепт салата — идеальное решение, если приехали гости и надо приготовить что-то на быструю руку. Для этого салата в качестве листовой зелени подойдет салат ромэн.

Фото: eatingwell.com

Салат из курицы и сладкого картофеля

Ингредиенты:

3 чашки крупно нарезанного салата

1/2 стакана приготовленного, нарезанного кубиками сладкого картофеля (батата)

100 г измельченной вареной курицы

1/4 стакана нарезанного яблока

2 столовые ложки яблочного соуса

1/4 стакана нарезанного авокадо

2 столовые ложки жареных несоленых семечек подсолнечника

14 г нежирного сыра Чеддер, нарезанного кубиками

Приготовление:

Смешайте листья салата, батат, курицу и яблоко с соусом, выложите на тарелку.

Сверху выложите авокадо, семена подсолнечника и чеддер.

Лайхак: чтобы быстро приготовить яблочный соус, взбейте 2 ст. ложки яблочного уксуса с 1/8 ч. л. соли и перца. Добавьте 1/4 стакана оливкового масла. Заправку можно хранить в холодильнике под крышкой до 5 дней. Перед использованием доведите до комнатной температуры.