Чтобы тушёная капуста получилась мягкая и вкусная, соблюдайте эти правила при готовке

Как правильно тушить капусту: раскрываем секреты

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста — простое и доступное по стоимости блюдо. Есть несколько правил, которые помогут правильно приготовить её, сделав действительно вкусной. Эти советы от сайта "Меню недели" пригодятся всем любителям капусты!

Фото: commons.wikimedia.org by Mario Carvajal is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 кг белокочанной капусты,

150 г моркови,

150 г лука,

100 мл томатного сока,

1 ст. л. томатной пасты,

3 ст. л. растительного масла,

соль, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Разогрейте в большой сковороде две столовые ложки растительного масла без запаха и добавьте нашинкованную капусту, обжаривая ее на огне немного меньше среднего. Обжарку нужно делать примерно 15-20 минут, регулярно помешивая ее. Если капуста зимних сортов и сухая, то при обжаривании ей нужно подлить немного кипятка (около 50 мл). Важно закрыть сковороду крышкой во время жарки, чтобы капуста могла хорошо пропариться. Параллельно разогрейте на другой сковороде одну столовую ложку растительного масла и обжарьте на ней морковь с луком. Когда овощи станут мягкими, добавьте столовую ложку томатной пасты и перемешайте. Затем добавьте 100 мл томатного сока и тушите овощи 3-4 минуты. Когда капуста станет мягкой и уменьшится в объеме, добавьте зажарку из моркови, лука и томатной пасты к капусте. Хорошо перемешайте, приправьте солью и перцем по вкусу. При желании можно добавить чайную ложку сахара, чтобы сгладить кислотность капусты. Покройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне еще 15 минут, чтобы капуста стала мягкой и сочной.

Тушёную капусту можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира. Можно украсить её рубленой зеленью перед подачей. Также такая капуста может быть использована в качестве начинки для пирогов или пирожков.