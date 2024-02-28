Чтобы тушёная капуста получилась мягкая и вкусная, соблюдайте эти правила при готовке

Тушёная капуста — простое и доступное по стоимости блюдо. Есть несколько правил, которые помогут правильно приготовить её, сделав действительно вкусной. Эти советы от сайта "Меню недели" пригодятся всем любителям капусты!
Фото: commons.wikimedia.org by Mario Carvajal is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
1 кг белокочанной капусты,
150 г моркови,
150 г лука,
100 мл томатного сока,
1 ст. л. томатной пасты,
3 ст. л. растительного масла,
соль, чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Разогрейте в большой сковороде две столовые ложки растительного масла без запаха и добавьте нашинкованную капусту, обжаривая ее на огне немного меньше среднего. Обжарку нужно делать примерно 15-20 минут, регулярно помешивая ее. Если капуста зимних сортов и сухая, то при обжаривании ей нужно подлить немного кипятка (около 50 мл).
Важно закрыть сковороду крышкой во время жарки, чтобы капуста могла хорошо пропариться.
Параллельно разогрейте на другой сковороде одну столовую ложку растительного масла и обжарьте на ней морковь с луком.
Когда овощи станут мягкими, добавьте столовую ложку томатной пасты и перемешайте. Затем добавьте 100 мл томатного сока и тушите овощи 3-4 минуты.
Когда капуста станет мягкой и уменьшится в объеме, добавьте зажарку из моркови, лука и томатной пасты к капусте. Хорошо перемешайте, приправьте солью и перцем по вкусу.
При желании можно добавить чайную ложку сахара, чтобы сгладить кислотность капусты. Покройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне еще 15 минут, чтобы капуста стала мягкой и сочной.
Тушёную капусту можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира. Можно украсить её рубленой зеленью перед подачей. Также такая капуста может быть использована в качестве начинки для пирогов или пирожков.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ