Не выбрасывайте остатки фруктов: из них можно сделать кое-что интересное и вкусное

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Удачный способ использования излишков фруктов

0:48
Еда

Приготовление кубиков фруктового льда для смузи — лучший способ заморозить излишки фруктов, чтобы они не занимали много места в вашей морозильной камере, пишет thethingswellmake.com.

Удачный способ использования излишков фруктов
Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

Не все наши любимые фрукты доступны в любое время года, поэтому можно использовать сезон фруктов и покупать оптом. Затем заморозить их. Это не только отличный способ всегда иметь под рукой ваши любимые фрукты, но и помогает сэкономить деньги.

Сделайте из фруктов пюре большими порциями, а затем заморозьте его в лотках для кубиков льда. Кубики фруктового льда идеально подходят для приготовления смузи.

Чтобы начать процесс, все, что вам нужно сделать, это положить очищенные фрукты без косточек в блендер, сделать пюре и разлить по формочкам для кубиков льда для замораживания.

Необычный лёд для напитков | Рецепт кулинара ВкусВилл
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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