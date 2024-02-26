Не выбрасывайте остатки фруктов: из них можно сделать кое-что интересное и вкусное

Приготовление кубиков фруктового льда для смузи — лучший способ заморозить излишки фруктов, чтобы они не занимали много места в вашей морозильной камере, пишет thethingswellmake.com.
Не все наши любимые фрукты доступны в любое время года, поэтому можно использовать сезон фруктов и покупать оптом. Затем заморозить их. Это не только отличный способ всегда иметь под рукой ваши любимые фрукты, но и помогает сэкономить деньги.
Сделайте из фруктов пюре большими порциями, а затем заморозьте его в лотках для кубиков льда. Кубики фруктового льда идеально подходят для приготовления смузи.
Чтобы начать процесс, все, что вам нужно сделать, это положить очищенные фрукты без косточек в блендер, сделать пюре и разлить по формочкам для кубиков льда для замораживания.
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