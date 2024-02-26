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Запечённые куриные бёдра: готовятся в духовке с грибами и соусом из белого вина

Куриные бёдра, запечённые с грибами: готовятся просто, не стыдно подать и на праздничный стол

1:44
Еда

Рецепт запечённых куриных бёдер с грибами придаст вашему обеду особый вкус и аромат. Это блюдо идеально для ужина или особого случая. Следуйте этому простому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру" и порадуйте своих близких!

Куриные бёдра, запечённые с грибами: готовятся просто, не стыдно подать и на праздничный стол
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 350-400 г шампиньонов
— 3-4 зубчика чеснока
— 3 столовые ложки растительного масла
— 4-6 куриных бедер
— Соль и перец по вкусу
— 1 столовая ложка соевого соуса
— 100 мл сухого белого вина
— 150-200 мл куриного бульона или воды
— 1 веточка тимьяна или розмарина

Приготовление:

  1. Нарежьте грибы на половинки или четвертинки. Раздавите зубчики чеснока.
  2. Разогрейте растительное масло на среднем огне в сковороде. Посолите и поперчите куриные бедра. Обжарьте их кожей вниз около 4-5 минут. Переложите на тарелку.
  3. В ту же сковороду добавьте грибы, чеснок и соевый соус. Готовьте, часто помешивая, около 5 минут.
  4. Влейте вино и горячий куриный бульон (или воду), добавьте веточку тимьяна или розмарина. Продолжайте готовить на среднем огне еще 2 минуты.
  5. Переложите грибной соус в форму. Выложите куриные бедра кожей вверх.
  6. Запекайте в предварительно разогретой до 200 °С духовке примерно 40 минут, пока куриные бедра не станут золотистыми и сочными.

Выньте блюдо из духовки и подавайте горячим. Наслаждайтесь сочными куриными бедрами с грибами, которые прекрасно сочетаются с картофельным пюре или свежими овощами. Приятного аппетита!

Куриные бедра с грибами в духовке | Курица рецепт | Как приготовить курицу | Курица в духовке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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