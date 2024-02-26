Запечённые куриные бёдра: готовятся в духовке с грибами и соусом из белого вина

Рецепт запечённых куриных бёдер с грибами придаст вашему обеду особый вкус и аромат. Это блюдо идеально для ужина или особого случая. Следуйте этому простому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру" и порадуйте своих близких!
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Количество порций: 4
Ингредиенты:
— 350-400 г шампиньонов — 3-4 зубчика чеснока — 3 столовые ложки растительного масла — 4-6 куриных бедер — Соль и перец по вкусу — 1 столовая ложка соевого соуса — 100 мл сухого белого вина — 150-200 мл куриного бульона или воды — 1 веточка тимьяна или розмарина
Приготовление:
Нарежьте грибы на половинки или четвертинки. Раздавите зубчики чеснока.
Разогрейте растительное масло на среднем огне в сковороде. Посолите и поперчите куриные бедра. Обжарьте их кожей вниз около 4-5 минут. Переложите на тарелку.
В ту же сковороду добавьте грибы, чеснок и соевый соус. Готовьте, часто помешивая, около 5 минут.
Влейте вино и горячий куриный бульон (или воду), добавьте веточку тимьяна или розмарина. Продолжайте готовить на среднем огне еще 2 минуты.
Переложите грибной соус в форму. Выложите куриные бедра кожей вверх.
Запекайте в предварительно разогретой до 200 °С духовке примерно 40 минут, пока куриные бедра не станут золотистыми и сочными.
Выньте блюдо из духовки и подавайте горячим. Наслаждайтесь сочными куриными бедрами с грибами, которые прекрасно сочетаются с картофельным пюре или свежими овощами. Приятного аппетита!
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Куриные бедра с грибами в духовке | Курица рецепт | Как приготовить курицу | Курица в духовке
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