Люля-кебаб из курицы в духовке: вкусное и нежное мясо просто тает во рту

Люля-кебаб из курицы в духовке: доступное мясное блюдо для праздничного стола

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Люля-кебаб из курицы в духовке — это прекрасное блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Ингредиенты для этого блюда доступны, а результат будет приятно удовлетворять всех гурманов. Люля-кебаб из курицы от сайта "Гастроном.ру" приправлен пряной заправкой, что делает его невероятно вкусным и ароматным. Нежное и сочное мясо курочки просто тает во рту.

Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты на 4 порции:

— 500 г филе грудки курицы

— 2 средние луковицы

— 2 ст. л. сливочного масла

— 2 маленьких яйца

— соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Для подачи:

— Огурцы

— Помидоры

— Красная луковица

— Винный уксус

— Оливковое масло

Приготовление:

Смочите шпажки холодной водой за 1 час перед приготовлением. Это поможет избежать пригорания шпажек и прилипания мяса к ним при запекании. Хорошо обсушите филе курицы и мелко нарежьте его. Затем измельчите его тяжелым ножом или тесаком, чтобы получился грубый фарш. Очистите и мелко нарежьте лук. Смешайте сливочное масло с фаршем, луком и яйцами. Тщательно вымешайте все ингредиенты, отбивая их о стол. Поставьте фарш в холодильник на 30 минут. Ополосните руки в горячей воде и облепите шпажки получившимся фаршем, придавая им вид небольших удлиненных котлеток. Выложите шпажки с люля на противень с решеткой и поставьте в разогретую до 180 °С духовку (можно также использовать режим "гриль"). Запекайте люля-кебабы до золотистого цвета, переворачивая их пару раз в течение 20 минут. Подавайте люля-кебаб на стол вместе с нарезанным кольцами красным луком, политым винным уксусом и оливковым маслом, а также с овощами, такими как огурцы и помидоры.

Полезный совет: Если хотите придать люля-кебабу из курицы более выразительный вкус, добавьте в фарш пропущенный через пресс зубчик чеснока и немного измельчённой зелени петрушки.

Не используйте мясорубку для измельчения филе курицы для люля-кебаба, также не покупайте готовый фарш. Блюдо будет нежным и сочным только в том случае, если вы измельчите мясо курочки ножом, а затем смешаете его с маслом, яйцами и луком.