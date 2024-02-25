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Люля-кебаб из курицы в духовке: вкусное и нежное мясо просто тает во рту

Люля-кебаб из курицы в духовке: доступное мясное блюдо для праздничного стола

2:19
Еда

Люля-кебаб из курицы в духовке — это прекрасное блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Ингредиенты для этого блюда доступны, а результат будет приятно удовлетворять всех гурманов. Люля-кебаб из курицы от сайта "Гастроном.ру" приправлен пряной заправкой, что делает его невероятно вкусным и ароматным. Нежное и сочное мясо курочки просто тает во рту.

Люля-кебаб из курицы в духовке: доступное мясное блюдо для праздничного стола
Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты на 4 порции:

— 500 г филе грудки курицы
— 2 средние луковицы
— 2 ст. л. сливочного масла
— 2 маленьких яйца
— соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Для подачи:

— Огурцы
— Помидоры
— Красная луковица
— Винный уксус
— Оливковое масло

Приготовление:

  1. Смочите шпажки холодной водой за 1 час перед приготовлением. Это поможет избежать пригорания шпажек и прилипания мяса к ним при запекании.
  2. Хорошо обсушите филе курицы и мелко нарежьте его. Затем измельчите его тяжелым ножом или тесаком, чтобы получился грубый фарш.
  3. Очистите и мелко нарежьте лук. Смешайте сливочное масло с фаршем, луком и яйцами. Тщательно вымешайте все ингредиенты, отбивая их о стол. Поставьте фарш в холодильник на 30 минут.
  4. Ополосните руки в горячей воде и облепите шпажки получившимся фаршем, придавая им вид небольших удлиненных котлеток. Выложите шпажки с люля на противень с решеткой и поставьте в разогретую до 180 °С духовку (можно также использовать режим "гриль").
  5. Запекайте люля-кебабы до золотистого цвета, переворачивая их пару раз в течение 20 минут.
  6. Подавайте люля-кебаб на стол вместе с нарезанным кольцами красным луком, политым винным уксусом и оливковым маслом, а также с овощами, такими как огурцы и помидоры.

Полезный совет: Если хотите придать люля-кебабу из курицы более выразительный вкус, добавьте в фарш пропущенный через пресс зубчик чеснока и немного измельчённой зелени петрушки.

Не используйте мясорубку для измельчения филе курицы для люля-кебаба, также не покупайте готовый фарш. Блюдо будет нежным и сочным только в том случае, если вы измельчите мясо курочки ножом, а затем смешаете его с маслом, яйцами и луком.

Люля-Кебаб из Курицы в духовке - нежный, Сочный, Очень вкусный
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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