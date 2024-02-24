Куриные голени в сливочном соусе: в процессе запекания пропитываются ароматами приправ и грибов

Куриные голени, запечённые в сливочном соусе: получаются очень нежными

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт запечённых куриных голеней в сливочном соусе, который придает им особую нежность и аромат. Грибной соус по рецепту сайта "Гастроном.ру" отлично дополняет вкус курицы.

Фото: flickr.com by bagaball is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты на 2 порции:

— 0,5-1 репчатого лука,

— 250-300 г шампиньонов,

— 1-2 зубчика чеснока,

— 3-4 столовые ложки сливочного масла,

— 4-6 куриных голеней,

— соль, перец чёрный молотый — по вкусу,

— 1 столовая ложка пшеничной муки,

— 150-200 мл куриного бульона,

— 100 мл сливок с жирностью не менее 20%,

— приправы — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте репчатый лук мелкими кусочками, а шампиньоны — тонкими ломтями. Пропустите зубчики чеснока через пресс. В сковороде разогрейте ложку сливочного масла и обжарьте лук с грибами до мягкости. Затем выложите их в форму для запекания. Посолите и поперчите куриные голени, обжарьте их с обеих сторон в той же сковороде. Затем переложите голени в форму с грибами и луком. При необходимости добавьте еще сливочного масла. В той же сковороде растопите еще одну ложку сливочного масла на среднем огне и слегка подрумяньте чеснок. Посыпьте подрумяненный чеснок просеянной пшеничной мукой и перемешивайте в течение 1 минуты. Постепенно влейте горячий куриный бульон, продолжая помешивать. Через минуту добавьте теплые сливки, посолите, поперчите и доведите соус до кипения. Полейте куриные голени соусом и поместите их в разогретую до 180 °С духовку на примерно полчаса. Перед запеканием можно добавить немного приправ по своему вкусу.

Подаются запечённые куриные голени с сливочным соусом горячими. Приятного аппетита!