Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сэкономить на топливе зимой: неожиданный, но эффективный лайфхак для водителей
В Крыму считают, что заявление Зеленского о новом контрнаступлении являются началом торга за гарантии
Врачи рассказали о важном последствии бессонницы и старении мозга
Как выбрать побелку для деревьев, чтобы уже весной их побелить
В Новосибирске при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека
Что должен сделать водитель перед выходом из авто зимой: важное действие
Врачи рассказали, как похудеть в зависимости от фигуры
Как формировать куст ягодных кустарников?
Военный эксперт Колчин заявил о провале попытки Запада создать всемирную коалицию против РФ
Куриные голени в сливочном соусе: в процессе запекания пропитываются ароматами приправ и грибов

Куриные голени, запечённые в сливочном соусе: получаются очень нежными

1:53
Еда

Предлагаем вам рецепт запечённых куриных голеней в сливочном соусе, который придает им особую нежность и аромат. Грибной соус по рецепту сайта "Гастроном.ру" отлично дополняет вкус курицы.

Куриные голени, запечённые в сливочном соусе: получаются очень нежными
Фото: flickr.com by bagaball is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты на 2 порции:

— 0,5-1 репчатого лука,

— 250-300 г шампиньонов,

— 1-2 зубчика чеснока,

— 3-4 столовые ложки сливочного масла,

— 4-6 куриных голеней,

— соль, перец чёрный молотый — по вкусу,

— 1 столовая ложка пшеничной муки,

— 150-200 мл куриного бульона,

— 100 мл сливок с жирностью не менее 20%,

— приправы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте репчатый лук мелкими кусочками, а шампиньоны — тонкими ломтями. Пропустите зубчики чеснока через пресс.
  2. В сковороде разогрейте ложку сливочного масла и обжарьте лук с грибами до мягкости. Затем выложите их в форму для запекания.
  3. Посолите и поперчите куриные голени, обжарьте их с обеих сторон в той же сковороде. Затем переложите голени в форму с грибами и луком. При необходимости добавьте еще сливочного масла.
  4. В той же сковороде растопите еще одну ложку сливочного масла на среднем огне и слегка подрумяньте чеснок.
  5. Посыпьте подрумяненный чеснок просеянной пшеничной мукой и перемешивайте в течение 1 минуты.
  6. Постепенно влейте горячий куриный бульон, продолжая помешивать. Через минуту добавьте теплые сливки, посолите, поперчите и доведите соус до кипения.
  7. Полейте куриные голени соусом и поместите их в разогретую до 180 °С духовку на примерно полчаса. Перед запеканием можно добавить немного приправ по своему вкусу.

Подаются запечённые куриные голени с сливочным соусом горячими. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью

Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.

Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Российские военные спаслись от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Как избежать повреждений автомобиля на неровных дорогах: советы для водителей
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду
Последние материалы
В Новосибирске при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека
Как выбрать побелку для деревьев, чтобы уже весной их побелить
Что должен сделать водитель перед выходом из авто зимой: важное действие
Врачи рассказали, как похудеть в зависимости от фигуры
Как формировать куст ягодных кустарников?
Военный эксперт Колчин заявил о провале попытки Запада создать всемирную коалицию против РФ
Кардиолог Утин рассказал, что избавиться от гипертонии помогут продукты с огорода
Три вещи, которые нельзя оставлять в машине зимой: водителям на заметку
Годеция украсит любой сад
ГИБДД стала тщательно проверять машины, водители которых глушат мотор при общении с полицией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников