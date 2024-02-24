Готовим свёклу этим способом: сохранится максимум витаминов, овощ получится сочным

Приготовив свёклу на пару, вы сохраните большую часть содержащихся в ней витаминов и минералов. Она остаётся невероятно сочной. Рассказываем, как это сделать.
1. Удалите у очищенной свёклы оставшиеся плодоножки и стержневой корень.
2. Нарежьте каждую свёклу кубиками или дольками толщиной до 2 см.
3. Доведите небольшое количество воды до кипения в большой кастрюле. Поместите в кастрюлю корзину для пароварки так, чтобы её дно находилось выше уровня воды.
4. Выложите кусочки свёклы в корзинку, накройте кастрюлю и готовьте на пару, пока они не станут мягкими, 10-15 минут для небольших кусочков или 20-30 минут для средних и крупных.
5. Достаньте свёклу из корзиночки и дайте остыть 5-10 минут. Снимите кожицу.
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