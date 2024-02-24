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Готовим свёклу этим способом: сохранится максимум витаминов, овощ получится сочным

Как приготовить свёклу на пару

0:54
Еда

Приготовив свёклу на пару, вы сохраните большую часть содержащихся в ней витаминов и минералов. Она остаётся невероятно сочной. Рассказываем, как это сделать.

Как приготовить свёклу на пару
Фото: flickr.com by ponafotkas from Kiev, Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Удалите у очищенной свёклы оставшиеся плодоножки и стержневой корень.

2. Нарежьте каждую свёклу кубиками или дольками толщиной до 2 см.

3. Доведите небольшое количество воды до кипения в большой кастрюле. Поместите в кастрюлю корзину для пароварки так, чтобы её дно находилось выше уровня воды.

4. Выложите кусочки свёклы в корзинку, накройте кастрюлю и готовьте на пару, пока они не станут мягкими, 10-15 минут для небольших кусочков или 20-30 минут для средних и крупных.

5. Достаньте свёклу из корзиночки и дайте остыть 5-10 минут. Снимите кожицу.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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