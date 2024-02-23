Ростбиф с горчичным соусом: ароматы чеснока, мяты, лимона и горчицы придают мясу волшебный аромат

Ростбиф с горчичным соусом: нотки мяты и лимонного сока изумительно сочетаются с мясом

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Ростбиф с горчичным соусом - это восхитительное блюдо от сайта "Едим Дома", которое приготовить довольно легко и быстро.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты для ростбифа:

— Говяжья вырезка 1 кг,

— Мята 3 веточки,

— Чеснок 1 зубчик,

— Оливковое масло 2 ст. л.,

— Горчица с зёрнами 1 ст. л.,

— Чёрный перец горошком 10 штук,

— Морская соль ½ ч. л.

Для соуса:

— Лимон ½ шт.,

— Желтки яиц 2 шт.,

— Оливковое масло 100 мл,

— Горчица с зёрнами 1 ст. л.,

— Мята 6 веточек.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220°C. Вымойте мясо, обсушите бумажным полотенцем. В ступке растолките перец, соль, добавьте 2 ст. л. оливкового масла. Натрите мясо этой смесью. Обжарьте мясо на разогретой сковороде со всех сторон до появления корочки. После обжарки выложите мясо на блюдо и дайте отдохнуть 5-10 минут. Почистите чеснок, измельчите и смешайте с горчицей. Смажьте мясо этой смесью. Уложите мясо в форму и запекайте при 220°C 10 минут, затем уменьшите температуру до 150°C и запекайте еще 30-40 минут. Нарежьте мяту. Выжмите сок из половины лимона. Для соуса взбейте желтки, горчицу, лимонный сок, постепенно добавляя оливковое масло. Добавьте мятный лист. Соус готов. Подавайте ростбиф, посыпанный мятой, со слегка остывшим соусом. Приятного аппетита!