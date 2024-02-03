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Эта горчица будет храниться три недели: простой рецепт домашнего блюда из порошка

Эта горчица идеально сочетается с маринадами для мяса или соусами для салатов

1:15
Еда

Горчицу можно легко приготовить из горчичного порошка. В отличие от магазинного продукта, у домашнего можно регулировать остроту. Маринады для мяса и соусы для салатов будут отлично с нею сочетаться. Хранить продукт можно до 3 недель в холодильнике.

Эта горчица идеально сочетается с маринадами для мяса или соусами для салатов
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Jarlhelm assumed (based on copyright claims). is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты:

  • 10 ст. л. горчичного порошка,
  • 20 мл растительного масла,
  • 30 мл сока лимона,
  • 2 ч. л. соли (по вкусу, возможно, чуть больше),
  • 2 ч. л. сахара (по вкусу, возможно, чуть больше),
  • 200 мл тёплой воды.

Приготовление:

1. В сухую и чистую миску налейте растительное масло. Разлейте его по всей поверхности.

2. Добавьте порошок в миску с маслом.

3. Внесите сахар и соль в горчичный порошок, хорошо перемешивая компоненты.

4. Начинайте ливать тёплую воду к смеси. Постоянно перемешивайте.

5. Соедините со смесью лимонный сок. Оставьте горчицу на минимум три часа или на ночь.

Готовый продукт можно хранить в холодильнике в плотно закрытой банке.

Источник рецепта: menunedeli. ru

Этот рецепт все ищут! Как сделать ЯДРЁНУЮ ТЕРМОЯДЕРНУЮ ГОРЧИЦУ из горчичного порошка дома
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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