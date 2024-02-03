Эта горчица будет храниться три недели: простой рецепт домашнего блюда из порошка

Горчицу можно легко приготовить из горчичного порошка. В отличие от магазинного продукта, у домашнего можно регулировать остроту. Маринады для мяса и соусы для салатов будут отлично с нею сочетаться. Хранить продукт можно до 3 недель в холодильнике.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В сухую и чистую миску налейте растительное масло. Разлейте его по всей поверхности.
2. Добавьте порошок в миску с маслом.
3. Внесите сахар и соль в горчичный порошок, хорошо перемешивая компоненты.
4. Начинайте ливать тёплую воду к смеси. Постоянно перемешивайте.
5. Соедините со смесью лимонный сок. Оставьте горчицу на минимум три часа или на ночь.
Готовый продукт можно хранить в холодильнике в плотно закрытой банке.
Источник рецепта: menunedeli. ru
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.