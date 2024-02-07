Жаркое с грибами и картошкой: отличный вариант обеда или ужина для тех, кто не есть мясо

Жаркое с грибами и картошкой прекрасно подойдёт для тех, кто постится или просто по каким-то причинам не ест мясо. Кстати, даже мясоеды не останутся равнодушны к этому аппетитному жаркому, приготовленному по рецепту сайта "Гастроном.ру".
Ингредиенты на 6 порций:
— 1,2 кг картофеля
— 1 кг грибов (можно использовать как лесные, так и культивируемые)
— 3 средние луковицы
— половина головки чеснока
— растительное масло
— соль, свежемолотый чёрный перец
— укроп для подачи
Приготовление
1. Картофель очистите и нарежьте на небольшие кусочки размером примерно 1,5 см. Лук очистите и мелко нарежьте. Чеснок раздавите, очистите и измельчите. Грибы нарежьте на средние кусочки.
2. В кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте лук и грибы, обжарьте их на среднем огне, помешивая, до мягкости и золотистого цвета.
3. Добавьте в кастрюлю картофель и чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Помешивайте ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.
4. Прикройте кастрюлю крышкой и готовьте жаркое на среднем огне, периодически помешивая, до тех пор, пока картофель не станет мягким и пронизанным вкусом соуса, примерно 25-30 минут.
5. Перед подачей посыпьте жаркое свежими зелеными листьями укропа.
Теперь жаркое с грибами и картошкой готово к сервировке. Приятного аппетита!
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