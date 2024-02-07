Жаркое с грибами и картошкой: отличный вариант обеда или ужина для тех, кто не есть мясо

Жаркое с картошкой и грибами: сытное блюдо для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Жаркое с грибами и картошкой прекрасно подойдёт для тех, кто постится или просто по каким-то причинам не ест мясо. Кстати, даже мясоеды не останутся равнодушны к этому аппетитному жаркому, приготовленному по рецепту сайта "Гастроном.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Polesny is licensed under public domain

Ингредиенты на 6 порций:

— 1,2 кг картофеля

— 1 кг грибов (можно использовать как лесные, так и культивируемые)

— 3 средние луковицы

— половина головки чеснока

— растительное масло

— соль, свежемолотый чёрный перец

— укроп для подачи

Приготовление

1. Картофель очистите и нарежьте на небольшие кусочки размером примерно 1,5 см. Лук очистите и мелко нарежьте. Чеснок раздавите, очистите и измельчите. Грибы нарежьте на средние кусочки.

2. В кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте лук и грибы, обжарьте их на среднем огне, помешивая, до мягкости и золотистого цвета.

3. Добавьте в кастрюлю картофель и чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Помешивайте ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.

4. Прикройте кастрюлю крышкой и готовьте жаркое на среднем огне, периодически помешивая, до тех пор, пока картофель не станет мягким и пронизанным вкусом соуса, примерно 25-30 минут.

5. Перед подачей посыпьте жаркое свежими зелеными листьями укропа.

Теперь жаркое с грибами и картошкой готово к сервировке. Приятного аппетита!