Лучший рецепт "хвороста" к чаю

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Многим помнят со времён СССР хрустящее лакомство "хворост". Этот десерт к чаю доставит радость и детям, и взрослым. Он особенно актуален, хочется приготовить бюджетное блюдо. Данным рецептом пользовались во времена СССР. Им поделился портал oka. fm.

Фото: "Faworki: #024" by buari is licensed under CC BY-ND 2.0.

Ингредиенты на 1 килограмм хвороста:

Мука — 650 г.

Сахарный песок — 60 г.

Яйца — 5 шт.

Вода — 1 стакан.

Дрожжи прессованные — 12 г.

Растительное масло для жарки — примерно 300 г.

Сахарная пудра — 60 г.

Приготовление

1. Положить в воду дрожжи и сахар, помешать до полного растворения, настоять жидкость в течение 10 минут.

2. Замешать опару с небольшим количеством муки. Как только появится пена, положить в тесто немного взбитые яйца и щепотку соли. Замешать тесто из всей муки. Накрыть его плёнкой и дать полежать 15-20 минут.

3. Разделить тесто на части и раскатать. Нарезать на полоски толщиной 2,5-3 мм шириной. Каждую надрезать по центру. Через отверстие вывернуть один конец. Можно взять различные вырубки для теста (месяц, звёзды и т. д.).

4. Хорошо прогреть масло и жарить "хворост".

5. Выложить на бумагу, чтобы дать стечь лишнему жиру.

6. Посыпать блюдо сахарной пудрой.