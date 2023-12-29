Многим помнят со времён СССР хрустящее лакомство "хворост". Этот десерт к чаю доставит радость и детям, и взрослым. Он особенно актуален, хочется приготовить бюджетное блюдо. Данным рецептом пользовались во времена СССР. Им поделился портал oka. fm.
Ингредиенты на 1 килограмм хвороста:
Приготовление
1. Положить в воду дрожжи и сахар, помешать до полного растворения, настоять жидкость в течение 10 минут.
2. Замешать опару с небольшим количеством муки. Как только появится пена, положить в тесто немного взбитые яйца и щепотку соли. Замешать тесто из всей муки. Накрыть его плёнкой и дать полежать 15-20 минут.
3. Разделить тесто на части и раскатать. Нарезать на полоски толщиной 2,5-3 мм шириной. Каждую надрезать по центру. Через отверстие вывернуть один конец. Можно взять различные вырубки для теста (месяц, звёзды и т. д.).
4. Хорошо прогреть масло и жарить "хворост".
5. Выложить на бумагу, чтобы дать стечь лишнему жиру.
6. Посыпать блюдо сахарной пудрой.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.