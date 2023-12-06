Как не дать испортиться молоку

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Один из самых скоропортящихся продуктов, молоко, подвергается прокисанию даже при соблюдении всех правил хранения. Эксперты предложили простое решение этой проблемы, используя всего лишь два ингредиента.

Фото: commons.wikimedia. org by Carsten Schertzer from Santa Cruz, CA, United states is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для продления срока хранения магазинного молока можно воспользоваться обыкновенной мятой. После тщательного промывания ее следует поместить прямо в бутылку с молоком. В качестве альтернативы можно использовать лист хрена. Важно помнить, что молоко с добавлением этих ингредиентов не следует хранить на полках с высокой температурой или в дверцах холодильника.

С фермерским вариантом молока ситуация немного сложнее. Это молоко плохо сохраняется без термической обработки, поэтому перед использованием его необходимо прокипятить. Кроме того, рекомендуется добавить небольшое количество сахара в жидкость до кипячения. Такой подход существенно увеличит срок годности продукта.

Альтернативой сахару могут служить соль и сода, которые также следует добавлять в молоко во время кипячения. Все эти простые меры помогут сохранить молоко в оптимальном состоянии и продлить его срок годности.