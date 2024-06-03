Как такое возможно: резко выросла просрочка по ипотеке, но её доля снижается

В апреле рост просрочки по рублёвым ипотечным кредитам в годовом выражении достиг 13,5%, узнало в понедельник РИА Новости из отчёта Банка России.
Этот показатель — самый большой с начала 2019 года, заметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Однако явление это, по его мнению, вполне закономерное и серьёзными последствиями не грозит.
"Рост кредитного портфеля неизбежно сопровождается ростом просроченной задолженности, — объяснил аналитик. — Причём темп роста кредитного портфеля (годовой рост 26,14%) почти в два раза превышает рост просроченной задолженности".
В апреле банки выдали 123,2 тысячи ипотек на 465,8 миллиарда рублей, портфель достиг 18,9 триллиона рублей, уточняется в материалах ЦБ РФ.
"Из-за ускорения роста кредитного портфеля доля просрочки снижается — на 1 мая она за год сократилась с 0,38% до 0,34%", — добавил Осадчий.
Кроме того, на фоне других кредитов, просрочка по ипотеке — самая низкая, указал старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин.
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