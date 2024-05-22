Риелтор объяснил массовый отказ заёмщиков от досрочного погашения ипотеки и дал им ценный совет

Риелтор посоветовал открыть депозит вместо досрочного погашения ипотеки

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отказ заёмщиков от досрочного погашения ипотеки выгоден банкам, заявил руководитель агентства недвижимости "Vysotsky Estate Фили-Можайский" Сергей Макаров.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Кредиторам предпочтительнее должники, которые погашают задолженность строго по графику, объяснил он РИАМО во вторник.

Ранее Центробанк РФ выложил статистику, из которой видно, что досрочное погашение ипотеки в России снизилось до минимума с 2022 года.

Основной причиной Макаров назвал высокую ключевую ставку ЦБ и, как следствие, дорогие кредиты.

Он посоветовал при наличии лишних денег не тратить их на досрочное погашение кредитов. "Сейчас выгоднее потратить накопления на открытие депозита, проценты по которым как никогда высокие", — заключил эксперт.