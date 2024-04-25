Как переставить мебель по фэншую, чтобы появилась энергия и работоспособность

Для повышения работоспособности мастер феншуя призвала переставить мебель в доме

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Чтобы изменить жизнь к лучшему, остаточно переставить в доме мебель по фэншую, сообщает в четверг Москва 24. Как правильно это сделать, изданию объяснила мастер и преподаватель фэншуй и бацзы Оксана Сахранова.

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По её словам, в 2024 году в юго-западном секторе жилища концентрируется энергия активных изменений.

"Именно она поможет проснуться и быстрее найти ресурсы, позволяющие ярко себя проявлять. Но для этого надо сделать так, чтобы дома в данном направлении как можно чаще совершались какие-либо движения", — посоветовала эксперт.

Поэтому, если у вас там стоит шкаф — его надо убрать. А на освободившееся место поставить рабочий стол. Нелишними там будут предметы интерьера, пробуждающие энергии воды и огня — фонтанчик, аквариум, камин.

Кроме того, если вы ищете работу или помещение для бизнеса, лучше предпочесть такие, где в юго-западной части здания устроены лестницы или эскалаторы, заключила Сахранова.