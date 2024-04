Хозяйкам подсказали, как приготовить самодельный состав, способный отмыть любые загрязнения с плитки на полу

Плитка на полу — покрытие, можно сказать, идеальное: практично и красиво. Один, но важный минус ей присущ — отмывается тяжело. Магазинные химикаты справляются с очисткой напольной плитки не очень хорошо, да и страшно их применять — ядовиты небось ужасно.

Фото: Pexels by SHVETS production is licensed under CC0