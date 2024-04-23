Хозяйкам подсказали, как приготовить самодельный состав, способный отмыть любые загрязнения с плитки на полу

Самодельный состав для мытья напольной плитки справится с любыми загрязнениями

Плитка на полу — покрытие, можно сказать, идеальное: практично и красиво. Один, но важный минус ей присущ — отмывается тяжело. Магазинные химикаты справляются с очисткой напольной плитки не очень хорошо, да и страшно их применять — ядовиты небось ужасно.

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Но есть способ решения проблемы — самодельное средство для мытья полов! Его рецепт мы вычитали в сетевом издании "БелНовости".

Натрите на тёрке полкуска хозяйственного мыла в кастрюлю с литром воды. Поставьте её на плиту и доведите до кипения, чтобы мыльная стружка полностью растворилась. Отвар вылейте в ведро, добавьте в него по три ложки соды и горчицы плюс четыре ложки нашатырного спирта. Долейте водой, и отличное моющее средство готово!

"Данный состав отмоет любые загрязнения с плитки", — клянутся-божатся "БелНовости".

Ранее они же советовали добавлять в воду для мытья полов соль — мол, и чище получится, и для энергетики дома полезно.