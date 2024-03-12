Добавлять соль в воду для мытья пола — такой способ повышения эффективности влажной уборки посоветовали "БелНовости".
Издание приводит три аргумента в пользу этого лайфхака.
Раствор поваренной соли справляется с загрязнениями не хуже специализированных средств для мытья полов, при этом гораздо безопаснее всевозможной химии. К тому же он обладает отбеливающим эффектом и антисептическими свойствами.
Соль создаёт на полу защитный слой, предохраняющий от налипания пыли и грязи.
Эта причина убедительна для склонных к вере во всевозможные непознанные аспекты нашей жизни. Соль — особенно четверговая, но и обычная тоже, хотя и в меньшей степени, — эффективна против злых духов и т. п. негатива.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.