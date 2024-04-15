Новая детская поликлиника в Москве: комфорт и современное оборудование для ваших детей

Сергей Собянин открыл детскую поликлинику на юге Москвы

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В пятницу мэр Москвы, Сергей Собянин, открыл новую детскую поликлинику на Лебедянской улице, в Бирюлево Восточное.

Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Мы приложили все усилия, чтобы эта поликлиника стала одной из лучших для детей не только в Москве, но и во всей стране. Здесь есть все условия для осмотров, лечения, и чтобы как для врачей, так и для вас и ваших детей было максимально комфортно… Мы уже построили 80 новых поликлиник, еще 20 находятся в стадии строительства, и проводится реконструкция всех старых. В ближайшие годы все поликлиники будут находиться в отличном состоянии", — отметил Собянин во время осмотра нового медицинского учреждения.

Как сообщается в пресс-материалах мэрии и правительства города, строительство новой детской поликлиники на Лебедянской улице, дом 33, началось в сентябре 2020 года и завершилось в марте 2024 года. Финансирование проекта осуществлялось за счет инвестиционной программы Москвы. На площади 9,4 тысячи квадратных метров, в пятиэтажном здании, разместилось головное здание детской городской поликлиники № 23, которая ранее находилась на улице Кошкина, 10, корпус 1. Увеличение площади позволило создать современную клинико-диагностическую лабораторию I уровня, отделения физиотерапии и кабинеты массажа.

В поликлинике трудятся 55 специалистов: педиатры, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды, детские хирурги и другие. Для детей с инфекционными симптомами предусмотрен отдельный вход через фильтр-бокс, а также создана безбарьерная среда для маломобильных пациентов. Поликлиника оборудована новейшим медицинским оборудованием, включая аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса. Планируется реконструкция старого здания поликлиники № 23 на улице Кошкина с открытием филиала № 4.

С момента 2011 года в Москве было построено 158 объектов здравоохранения, включая 81 поликлинику. В планах на 2024-2026 годы — завершить строительство более 30 объектов здравоохранения, включая пять больничных корпусов, 14 поликлиник и одну подстанцию скорой медицинской помощи.