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Спрос на загородные дома в Тюмени растет. Успейте приобрести свой участок по выгодной цене

Жители Тюмени хотят жить в загородных домах, но стоимостью как квартиры

1:37
Недвижимость » Аналитика

В Тюмени растет спрос на загородную жизнь. Продажи земельных участков и готовых домов увеличиваются уже второй год подряд. Однако, несмотря на желание жить в комфортных условиях и на природе, горожане предпочитают не переплачивать. Их цель — купить дом по цене, сопоставимой с двухкомнатной квартирой.

Жители Тюмени хотят жить в загородных домах, но стоимостью как квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сегодня наибольший спрос приходится на дома, стоимостью до шести миллионов рублей. Однако предложения от застройщиков начинаются от 10 миллионов рублей. Это происходит потому, что шесть миллионов является максимальной суммой ипотечного кредита по программе господдержки. Для застройщиков это представляет проблему, так как стоимость строительства и земельных участков постоянно растет.

В большинстве коттеджных поселков в радиусе 20 километров от Тюмени средняя цена за сотку почти достигает 300 тысяч рублей. Таким образом, стандартный участок в 10 соток обойдется около трех миллионов рублей. Некоторые застройщики вынуждены уменьшать размер участков, чтобы снизить общую стоимость проекта. Варианты от четырех до шести соток становятся все более популярны.

Сегодня покупатели меняют свои предпочтения. Они больше не интересуются просто участками, где планируется застройка, но нет надлежащего ухода. Они хотят дом, который обеспечит комфорт, аналогичный жизни в квартире. Сервис становится важным аспектом, включая уборку территории, охрану, видеонаблюдение и общественные пространства. Люди ищут жилье в красивом месте с хорошим сервисом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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