Продление программы семейной ипотеки до 2030: все условия сохранены для молодых семей

Минфин готовит семейную ипотеку для семей с детьми старше 6 лет

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство получило поручение продлить программу семейной ипотеки до 2030 года. В рамках этой программы сохранятся все условия для семей с детьми до шести лет.

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Минфин также разрабатывает предложения о семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, с акцентом на стимулирование улучшения жилищных условий для семей с детьми. Силуанов подтвердил, что массовая льготная ипотека завершится в июле, и добавил, что все решения по льготным ипотечным программам будут приняты до этого времени.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже объявил, что массовая льготная ипотека завершится после 1 июля.