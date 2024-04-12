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Продление программы семейной ипотеки до 2030: все условия сохранены для молодых семей

Минфин готовит семейную ипотеку для семей с детьми старше 6 лет

0:45
Недвижимость

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство получило поручение продлить программу семейной ипотеки до 2030 года. В рамках этой программы сохранятся все условия для семей с детьми до шести лет.

Минфин готовит семейную ипотеку для семей с детьми старше 6 лет
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Минфин также разрабатывает предложения о семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, с акцентом на стимулирование улучшения жилищных условий для семей с детьми. Силуанов подтвердил, что массовая льготная ипотека завершится в июле, и добавил, что все решения по льготным ипотечным программам будут приняты до этого времени.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже объявил, что массовая льготная ипотека завершится после 1 июля.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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