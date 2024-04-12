Продление программы семейной ипотеки до 2030: все условия сохранены для молодых семей

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство получило поручение продлить программу семейной ипотеки до 2030 года. В рамках этой программы сохранятся все условия для семей с детьми до шести лет.
Минфин также разрабатывает предложения о семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, с акцентом на стимулирование улучшения жилищных условий для семей с детьми. Силуанов подтвердил, что массовая льготная ипотека завершится в июле, и добавил, что все решения по льготным ипотечным программам будут приняты до этого времени.
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже объявил, что массовая льготная ипотека завершится после 1 июля.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.