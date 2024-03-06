Во Франции наблюдается длительное падение цен на недвижимость. За полгода 4%

Во Франции выраженное падение цен на вторичную недвижимость

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно индексу Ассоциации нотариусов цены на вторичную недвижимость в о Франции снизились на 4 процента. Такие показатели зафиксированы в конце 2023 года. Хотя, как отмечается, в первой половине 2023 года цены показывали незначительный рост в 0,5 процента.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты объясняют падение цен отложенной реакцией рынка на сокращение сделок с недвижимостью, которое началось 2 года назад. По сути, 2021-2023 года были для Франции обвальными. За эти 2 года рынок недвижимости рухнул почти на 26 процентов.

Представитель Нотариальной палаты Большого Парижа Элоди Фремонт объяснил падение цен на недвижимость снижением платёжеспособности домохозяйств. Как он высказался, люди заняли выжидательную позицию. Плюс ко всему стали проявлять осторожность банки — они усложнили процесс получения кредита, резко подняли процентные ставки.

Отмечается, что степень падения цен в зависимости от регионов — варьируется. Более серьёзный спад наблюдается в Париже. Квадратный метр недвижимости в Париже под конец 2023 года скатился до цены в 9 770 евро. В процентном отношении — это 7% спад за год. Нотариусы считают, что это ещё не пик, цены на жильё продолжат падать. По их расчётам, к апрелю этого года, квадратный метр жилья будет стоить 9 410 евро.