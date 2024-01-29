Лидия Федосеева-Шукшина лишилась недвижимости в Финляндии

Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала, как её бабушка лишилась недвижимости

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Анна Трегубенко, внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о том, как её бабушка лишилась квартиры в Финляндии.

Фото: paparazzi.ru

Отмечается, что в последние годы недвижимость принадлежала Трегубенко, но в феврале прошлого года Анна решала переоформить жильё на бабушку. Теперь же, из-за неоплаты задолженности по коммунальным услугам, её именитая родственница этой квартиры лишилась.

По словам Трегубенко, её тетя, Ольга Шукшина, нашла арендатора, который должен был оплачивать коммунальные счета. Но он не сделал этого вовремя. Вдобавок, в Финляндии россиянам сложно внести средства на счёт — для этого требуется доверенное лицо, открытие ещё одного счета и согласование с банками.

Таким образом, по законодательству Финляндии, если задолженность превышает опредёленную норму, квартира выставляется на аукцион, чтобы долг погасить.