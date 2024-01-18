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Цены на стройматериалы в РФ снизились на 1,2%

В России за год незначительно снизились цены на стройматериалы

1:08
Недвижимость

В ушедшем году цены на стройматериалы в России снизились незначительно. Известно, что понижение составило 1,2%. Такие данные наблюдаются по сравнению с показателями 2022 года. Об этом информирует Росстат.

В России за год незначительно снизились цены на стройматериалы
Фото: Openverse by Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно статистическим данным, за год в цене вырос ряд стройматериалов, в том числе, стекло оконное листовое (цены повысились на 1,7%), ламинат (цены выросли на 1%), рубероид (стоимость выросла на 0,9%), гипсокартон и линолеум (цены повысились на 0,7%) и еврошифер (цены стали выше на 0,4%).

В то же время, стали ниже цены на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (-0,9%) и кирпич красный (-0,2%).

В Росстате также добавили, что в декабре прошлого года стоимость стройматериалов выросла по сравнению с декабрём 2022 – на 5,5%, а ноября 2022 — на 0,3%.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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