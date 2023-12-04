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Нераспроданное жилье в России: рекордные 71.1 млн кв. метров в 2023 году

3:31
Недвижимость

В России установлен очередной рекорд по числу нереализованных квартир в новостройках. Об этом со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ" сообщает издание РБК. К 1 ноября текущего года общая площадь непроданных квартир в строящихся домах составила 71,1 млн квадратных метров. Это на 5,4 млн больше, чем в 2022 году (в прошлом году объем непроданного жилья составлял 66 млн квадратных метров).

Нераспроданное жилье в России: рекордные 71.1 млн кв. метров в 2023 году
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Несмотря на показатель непроданных квартир, эксперты считают маловероятным падение стоимости. Из общего объема нереализованного жилья, которое находится в стадии строительства, более половины (около 44 млн квадратных метров) уже предложены на продажу. По этому показателю наблюдается увеличение на 10,8% в сравнении с предыдущим годом. Оставшиеся площади относятся к проектам, где продажи пока не начались.

Ещё один аргумент в пользу того, что падения цен в ближайшей перспективе не будет — растущая себестоимость проектов. Цены на строительные материалы и услуги логистики растут. Максимум, о чём можно вести речь, так это о возможной стагнации в среднесрочной перспективе.

Вероятнее всего, рост цен в 2024 году будет сопоставим с уровнем инфляции, составившей до 15% год к году. Принимая во внимание тот факт, что программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года, можно предположить, что покупатели будут активно приобретать жилье. Этот фактор говорит в пользу будущего роста цен.

На условиях льготной ипотеки куплено большинство квартир в новостройках. Наиболее активно эти продажи осуществлялись в 2020 году, когда ипотеку запустили. Летом 2023 года также отмечался рост спроса. Он был обусловлен неопределенностью относительно продления программ льготной ипотеки. Нынешний рекордный ввод жилья во многих крупных региональных центрах — следствие этой ипотечной программы, которая, по мнению многих экспертов, привела к увеличению разрыва между спросом и предложением.

Согласно аналитике Росстата, в России с 2019 года регулярно устанавливается рекорд по объему вводимого в эксплуатацию жилья. Прошлый год также оказался рекордным (в эксплуатацию ввели 102,7 млн квадратных метров жилья). Согласно материалам Единой информационной системы жилищного строительства, на 1 ноября 2023 года объем строящегося жилья в стране достиг 105,7 млн квадратных метров или 2,1 миллиардов квартир. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество строящихся домов выросло на 5,2%, объем жилой площади увеличился на 5,2%, количество квартир увеличилось на 5,7%.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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