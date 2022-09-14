Юрист Уткин: выселить из единственного жилья могут за два нарушения

Россияне могут лишиться своих квартир, даже если речь будет идти о единственном жилье. Согласно российскому законодательству, частная собственность неприкосновенна, но существуют нарушения, способные стать необратимой проблемой.

Как пояснил "МК" ведущий юрист компании "Парфенон" Павел Уткин, в судебной практике уже имеются случаи, когда человека лишили единственного жилья.

Особенно часто это связано с банками, в залоге у которых находятся ипотечные квартиры. То есть если человеку нечем выплачивать долг, банк может забрать себе залоговое имущество, независимо от того, кто там прописан, есть ли несовершеннолетние и т. д.

Также причиной выселения может стать самовольная перепланировка в квартире. В 90-е россияне "при деньгах" часто пытались усовершенствовать своё некомфортное "советское" жилище, делали это не всегда разрешёнными законом способами и без получения разрешительных документов.

Напомним, на сегодняшний день категорически нельзя:

устраивать мокрые зоны над жилыми комнатами соседей снизу;

переносить газовые плиты;

вносить изменения в конструкции газовых труб;

убирать несущие перегородки;

разрушать перегородки между комнатой и лоджией;

выводить на балкон или лоджию батареи центрального отопления и водяные тёплые полы.

Согласовать эти нарушения невозможно.

А при обнаружении таких "казусов" стоит сразу настраиваться на приведение квартиры в исходный вид. Не уложившихся в определённый судом срок могут лишить жилой площади. Жильё заберут, продадут и выплатят вырученные за неё деньги (за вычетом суммы, которая была потрачена на приведение квартиры в первоначальный вид).