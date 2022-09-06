Депутат Госдумы Нилов предложил ввести в РФ бессрочную ипотеку с нулевой ставкой

Ипотека в России должна стать ещё доступнее. Для этого можно пойти на введение бессрочной ипотеки, и снизить процентной ставки почти до нулевого значения. Такое мнение высказал депутат Ярослав Нилов.

Парламентарий уверен, что такие преференции положительно скажутся и на демографической ситуации в РФ, ведь многие семьи не решаются на второго и более детей из-за плохих жилищных условий.

"Нужно стремиться решать жилищный вопрос через субсидирование процентной ставки, снижая ее вплоть до нуля для отдельных категорий семей. Это напрямую влияет в том числе на демографическую ситуацию в стране. К сожалению, здесь цифры по-прежнему удручающие: за прошлый год естественная убыль населения составила примерно миллион человек", — сказал Ярослав Нилов в беседе с URA. RU.

А пока парламентарий посоветовал воспользоваться преимуществами программы "народная ипотека", в рамках которой предусмотрена пониженная ставка, не превышающая 5 процентов. Программа действует бессрочно, и предполагает содействие регионов.