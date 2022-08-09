Экономист Надоршин порекомендовал приобретать недвижимость и авто в 2024 году

Бывший советник главы Минэкономики России Евгений Надоршин посоветовал не покупать в данный момент квартиры и автомобили. Как подчеркнул эксперт, пока они переоценены.

Специалист порекомендовал потратить сбережения в 2024 году. По словам Надоршина, до этого времени в стране будет экономический спад. Также эксперт подчеркнул, что на фоне уменьшения спроса и доходов граждан РФ цены на жильё снизятся.

"Рынок недвижимости "перегрет". Если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дёшево, забудьте", — отметил экономист, слова которого передаёт NEWS.ru.

Собеседник издания связал увеличение стоимости машин с завышенным курсом доллара. Ситуация изменится из-за китайских производителей, предрёк специалист.