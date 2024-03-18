Слухи о тяжёлой болезни и госпитализации Рябкова оказались вздором

Заместитель Лаврова Сергей Рябков чувствует себя хорошо и не имеет жалоб на здоровье

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Вечером 18 марта в интернете появилась новость о внезапной тяжёлой болезни (инфаркте) и госпитализации Сергея Рябкова — заместителя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Позже сам Сергей Рябков публично опроверг этот слух, заверив, что чувствует себя отлично и на здоровье не жалуется.

Фото: commons.wikimedia.org by Balk/ MSC

Сергей Алексеевич Рябков — заместитель министра иностранных дел РФ, выпускник МГИМО 1982 года выпуска. Стаж дипломатической работы 42 года. В МИД РФ курирует отношения со странами Америки и партнёрские программы в рамках БРИКС. Является одним из наиболее опытных дипломатов на государственной службе.