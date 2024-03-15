Американские СМИ: Запад должен понимать важность мирного урегулирования конфликта на Украине после слов Путина

RS: слова Путина об Украине должны заставить Запад задуматься о переговорах

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине вызвали обсуждения на международной арене.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Обозреватель американского журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич отметил, что слова со стороны Путина о мире на Украине должно подтолкнуть Запад к размышлениям о возможности мирного урегулирования конфликта.

Напомним, в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву, президент России заявил, что Россия открыта для серьезного разговора о мирном урегулировании украинского конфликта. Однако РФ не будет идти на переговоры только из-за того, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, и не допустит использования мирного процесса для накопления военных ресурсов.

Ранее Pravda.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера США Джо Байдена, который оскорбил Путина.