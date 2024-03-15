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Украинский язык собираются "избавлять от русификации"

Программу по "преодолению последствий русификации" одобрили власти Украины

0:36
Политика

Киев принял разработанную Минкультом Украины программу по развитию украинского языка на шесть лет вперед. Об этом в пятницу ведомство сообщило в Telegram-канале.

Программу по "преодолению последствий русификации" одобрили власти Украины
Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Отметим, что программа направлена на "преодоление последствий русификации".

Проект предусматривает развитие и использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Также на Украине планируют проводить мероприятия по "преодолению последствий лингвоцида" и по популяризации украинского языка в мире.

Что конкретно подразумевается под "последствиями русификации" и "лингвоцидом", неизвестно, пишут РИА Новости.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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