Свыше 4,2 миллиардов рублей направят в регионы на комплексное социальное и медицинской обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому

Правительство выделило дополнительное финансирование для обеспечения долговременным надомным уходом пожилых людей и инвалидов

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Свыше 4,2 миллиардов рублей направят в регионы на комплексное социальное и медицинской обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому. Об этом сообщили на официальном сайте правительства России.

Фото: commons.wikimedia.org by Рудольфсимон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

"Речь идёт о тех, кому из‑за возраста или ограничений по здоровью трудно самостоятельно справляться, например, с организацией быта, питания или гигиены, и такую заботу им должны предоставлять специалисты патронажных служб, которые в том числе обучают членов семьи", — сообщил Михаил Мишустин.

Ещё глава правительства подписал документ о перераспределении более 208 миллионов рублей на поддержку программы долговременного ухода в 10 регионах.