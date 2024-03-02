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Отмазаться не удалось: Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушки офицеров бундесвера об атаке на Крым

Минобороны Германии подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту

1:05
Политика

Министерство обороны Германии подтвердило факт прослушки офицеров немецкой армии.

Минобороны Германии подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
Фото: ТАСС by Сергей Мальгавко

Об этом сообщил портал новостной телепередачи канала ARD Tagesschau.

"По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях", — сказал представитель минобороны ФРГ.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, где они обсуждают возможность атаки на Крымский мост.

Напомним, что 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин присутствовал на открытии автодорожной части Крымского моста, после чего ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода. Движение автомобилей по мосту было открыто 16 мая.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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