В Соединённых Штатах опубликовали свод данных о российских войсках

Армия США опубликовала доклад о тактике ВС России

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика

Сухопутные войска США подготовили свод данных о ВС РФ: структуре, вооружениях и тактике действий, передаёт РИА Новости.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

Документ под названием "Российская тактика" размещён в Facebook*. В предисловии к докладу написано, что в нем разбирается тактика, организация и действия военных, а также поведение России в конфликте согласно своей доктрине. В документе имеются сведения о местах постоянной дислокации воинских частей, тактических и технических параметрах вооружений армии РФ.

"Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", — содержится в предисловии.

Авторы доклада, опубликованного на 280 страницах, решили не анализировать действия военных РФ в спецоперации, так как сочли преждевременными рассуждения на тему, насколько эти оценки подтверждают доктринальные стратегию и тактику.

До этого экс-подполковник ВС США Энтони Шеффер заявил, что благодаря своим преимуществам ВС РФ продолжают истощать ВСУ. Другой подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис говорил, что российские войска способны уничтожить весь ВПК Незалежной.

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