Президент Белоруссии заявил, что в НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины

Лукашенко: аппетиты и активность коллективного Запада нарастают

1:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вслед за Финляндией и Швецией в НАТО намерены втягивать Сербию, Боснию и Герцеговину, Молдавию и Грузию по украинскому сценарию, сообщает БЕЛТА.

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Это заявление было сделано на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

По мнению Лукашенко, в настоящее время Белоруссия находится в эпицентре крупнейшего военно-политического кризиса, а европейские лидеры превратились в подданных США. Президент обратил внимание, что Белоруссию хотят всеми правдами и неправдами втянуть в этот конфликт.

Кроме того, Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможной третьей мировой войны и призвал готовиться к ней "ментально и стратегически", а также отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта.

Он также заявил, что к границам России и Белоруссии стянуты более 30 тысяч натовских военных и свыше тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и и минометов, 235 самолетов и вертолетов.

Ранее замкомандующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Леонид Давидович сообщил, что с начала 2024 года разведывательная авиация НАТО в два раза увеличила число полетов у границ Белоруссии.