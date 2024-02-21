Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вслед за Финляндией и Швецией в НАТО намерены втягивать Сербию, Боснию и Герцеговину, Молдавию и Грузию по украинскому сценарию, сообщает БЕЛТА.
Это заявление было сделано на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
По мнению Лукашенко, в настоящее время Белоруссия находится в эпицентре крупнейшего военно-политического кризиса, а европейские лидеры превратились в подданных США. Президент обратил внимание, что Белоруссию хотят всеми правдами и неправдами втянуть в этот конфликт.
Кроме того, Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможной третьей мировой войны и призвал готовиться к ней "ментально и стратегически", а также отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта.
Он также заявил, что к границам России и Белоруссии стянуты более 30 тысяч натовских военных и свыше тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и и минометов, 235 самолетов и вертолетов.
Ранее замкомандующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Леонид Давидович сообщил, что с начала 2024 года разведывательная авиация НАТО в два раза увеличила число полетов у границ Белоруссии.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.