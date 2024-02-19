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Германия предложит Евросоюзу новые санкции против Москвы

МИД ФРГ: новые санкции против РФ

1:42
Политика

Германия предложит новые санкции против Москвы в связи со смертью Алексея Навального*, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в преддверии встречи глав МИД стран ЕС, сообщает Reuters.

МИД ФРГ: новые санкции против РФ
Фото: Wikimedia Commons by Olaf Kosinsky is licensed under Public Domain

Напомним, что лидеры ЕС уже находятся в процессе обсуждения 13-го пакета санкций. Он будет направлен против обхода санкций с использованием третьих стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По информации портала EU Observer, в санкционный список могут попасть 193 физических и юридических лица. Кроме того, были выдвинуты предложения запретить европейским фирмам торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России. Санкции также коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники. Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры против судоходных компаний, занимающихся перевозкой боеприпасов.

Венгрия — единственная страна ЕС, не одобряющая предложенные ограничения. Официальные представители блока говорят, что санкции могут быть предварительно одобрены в среду при условии, что Будапешт даст зеленый свет.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки Евросоюза ввести 13-й пакет санкций против России. По его мнению, странам ЕС необходимо осознать, что политика антироссийских санкций полностью провалилась.

* - признан иноагентом на территории Российской Федерации

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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