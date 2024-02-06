Выявлены недействительные подписи: заседание ЦИК России переносится на 8 февраля

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова: Заседание ЦИК России переносится на 8 февраля

1:36 Your browser does not support the audio element. Политика

Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" опубликовал информацию о том, что заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации кандидатов на должность Президента РФ, переносится с 7 на 8 февраля.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Attribution 4.0

"Проявив добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, сдавших подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России", — сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

Она отметила, что кандидатам обеспечены все права, в том числе процедурные. Поэтому каждый заблаговременно, мог ознакомиться с результатами проверки собранных подписей. Эксперты выявили процент недействительных подписей у Сергея Малинковича и Бориса Надеждина. Он оказался достаточно существенным — примерно 15%, поэтому времени для ознакомление кандидатов с выводами рабочей группы потребуется больше.

Так ЦИК России пошёл навстречу этим кандидатам, хотя у них была возможность присутствовать все дни в ЦИКе, когда проверялись их подписи, резюмировала Памфилова.

Ранее Зампред ЦИКа Николай Булаев проинформировал, что в подписных листах, сданных Борисом Надеждиным и Сергеем Малинковичем, ЦИК нашёл ошибки, "вызывающие удивление". Всего ЦИК обнаружил 15,348% брака в собранных подписях. Для отказа в регистрации достаточно 5% брака. Сам Борис Надеждин заявил, что намерен оспаривать решение комиссии в Верховном суде.