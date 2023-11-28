Чехия просит Евросоюз исключить сталь российского производства из списка санкций

1:26 Your browser does not support the audio element. Политика

17 ноября американский журнал Politico сообщил о том, что Чехия обратилась к Евросоюзу с запросом о продлении льготного импорта продукции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) до 2028 года. По данным издания, сталь от НЛМК необходима для автомобильных предприятий Чехии, которые приносят экономике страны около 10% ВВП. Кроме того, прекращение поставок стали из России негативно скажется на чешской строительной отрасли.

Фото: www.gazeta.ru

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что эту информацию подтвердил Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. По словам руководителя Минпромторга Чехии, продукция из России превосходит по качеству китайские аналоги. На данный момент ей нет альтернатив, особенно в строительной сфере.

Сикела подчеркнул, что важно сохранить принцип, согласно которому санкции должны наносить ущерб тому, против кого они направлены, а не тому, кто их ввёл.

Новолипецкий металлургический комбинат является основным активом международной сталелитейной группы НЛМК. Данная компания имеет активы в России, США и странах Европы.