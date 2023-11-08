Депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов ярко высказался о действиях Центрального Банка Российской Федерации. Политик пожаловался на падение курса рубля и высокие цены, сообщает Telegram-канал "Больше, чем экономика".
"Все последние действия Центрального банка России — вредительство! Сначала под их чутким руководством обвалился рубль! Потом, когда начали искать решение этой проблемы, ЦБ повысил ключевую ставку до 15%. Какой итог? Экономика в глубокой… яме. Цены — на высоте. Только отставка!!!," — написал Сергей Миронов в Twitter*.
Ранее депутат неоднократно выступал с критикой Центрального Банка и призывал руководство организации уйти в отставку.
*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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