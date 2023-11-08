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Депутат Сергей Миронов раскритиковал действия Центрального Банка России

1:01
Политика

Депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов ярко высказался о действиях Центрального Банка Российской Федерации. Политик пожаловался на падение курса рубля и высокие цены, сообщает Telegram-канал "Больше, чем экономика".

Депутат Сергей Миронов раскритиковал действия Центрального Банка России
Фото: Wikipedia by 1JS is licensed under Общественное достояние

"Все последние действия Центрального банка России — вредительство! Сначала под их чутким руководством обвалился рубль! Потом, когда начали искать решение этой проблемы, ЦБ повысил ключевую ставку до 15%. Какой итог? Экономика в глубокой… яме. Цены — на высоте. Только отставка!!!," — написал Сергей Миронов в Twitter*.

Ранее депутат неоднократно выступал с критикой Центрального Банка и призывал руководство организации уйти в отставку.

*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 15%. Глава ЦБ о причинах жёсткой ДКП
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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