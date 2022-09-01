Сенатор Рыжков: "Развал СССР – это беда Горбачёва"

Бывший соратник президента СССР, сенатор Николай Рыжков рассказал о личности Михаила Горбачёва, который ушёл из жизни на 92-м году жизни.

По словам Рыжкова, на первых порах высокопоставленные чиновники Советского Союза поддерживали начинания Горбачёва, поскольку страна нуждалась в экономических реформах. Однако когда советский лидер объявил о начале "перестройки", то это далеко не всем понравилось.

"По-видимому, он потерял чувство реальности. Думаю, на тот момент он и сам не понимал, чего же добивается в конце-то концов! И вот окончилась всё это тем, чем не должно было закончиться, — трагическим развалом великой державы! Развал СССР — это беда Горбачёва", — заявил сенатор в беседе с argumenti.ru.

По его словам, советский лидер не обращал внимания, что на Украине уже тогда расцветали "пышным цветом" националистические идеи. Они зрели на протяжении 30 лет и в итоге привели к российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.