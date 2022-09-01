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Власти решили похоронить Горбачёва тише, чем Ельцина

Политика

Траурная церемония прощания с Михаилом Горбачёвым пройдёт без прямой трансляции и национального траура — как и недавние похороны Владимира Жириновского.

Власти решили похоронить Горбачёва тише, чем Ельцина

Планируется, что политика похоронят рядом с женой Раисой на Новодевичьем кладбище. Пока неясно, будут ли эти похороны иметь статус государственных.

В своё время уже в день смерти Бориса Ельцина был издан указ российского президента Владимира Путина "об объявлении траура", в котором он поручил создать госкомиссию во главе с руководителем АП. Были сразу же отменены развлекательные мероприятия, а после — запущена прямая трансляция прощания и похорон на телеканалах.

"Перед прощанием и похоронами с лицом усопшего Михаила Горбачёва будут работать гримёры — экс-президент СССР перед смертью сильно отёк из-за тяжёлой хронической болезни почек", — цитируют авторы проекта "неДума" свои источники в ЦКБ №1.

"Семья покойного ожидает (несмотря на весьма нейтральные соболезнования) протокольного визита президента России на прощание и/или похороны, однако его формат и длительность пока неизвестны", — добавили они.

Сетевые эксперты отметили, что действующая власть никогда себя с Горбачёвым не отождествляла. Для неё всегда были другие ориентиры: Иван Грозный и Пётр Великий. Горбачёв сюда не вписывается, хотя какие-то формальные государственные почести сейчас он получит. Так просто принято на Руси. И традиции нужно уважать, пишут журналисты "МК".

В своё время на похороны Ельцина пришли порядка 20-30 тыс. человек. Там же побывали многие зарубежные лидеры.

Тогда в официальной части церемонии приняли участие:

  • Владимир Путин,
  • все экс-премьеры России,
  • лидеры стран СНГ,
  • иностранные послы,
  • Билл Клинтон,
  • Джордж Буш-старший,
  • Джон Мейджор,
  • Лех Валенса,
  • Джулио Андреотти.

Мероприятия завершились артиллерийским салютом и гимном Российской Федерации в исполнении военного оркестра.

Горбачёва не будут хоронить аналогичным образом. В данном случае всё зависит от пожеланий родственников, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пока неизвестно о формировании госкомиссии для организации похорон.

Что будет с визитами иностранных гостей — тоже пока непонятно.

О желании приехать сообщил только бывший президент Польши Лех Валенса в своём неповторимом стиле:

"Я не боюсь ехать в Россию. Я прожил свою жизнь, и у меня нет проблем с русскими, потому что я знаю, что прав я, а не они", — пояснил Валенса.

  1. Ангела Меркель не едет под предлогом травмы колена, полученной три недели назад.
  2. Глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц призвал правительство ФРГ поехать в Москву на похороны Горбачёва.
  3. А у Белого дома пока нет объявлений о возможности отправки делегации на похороны Михаила Горбачёва, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сейчас же многие действующие политики заявили о вкладе Горбачёва в историю и этим ограничились.

"А вы тоже заметили, насколько отличается интонация в официальных соболезнованиях Путина на смерть Горбачёва и на смерть Ельцина? Вот это вот "возглавлял … страну в период сложных, драматических изменений, глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить". Уловили "но не смог" и нейтральные интонации?" — пишут в соцмедиа.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Олег Артюков
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