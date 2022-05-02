Житель Рубежного с фашистскими тату рассказал о пропаганде нацизма на Украине

Житель донбасского города Рубежное сообщил о пропаганде нацизма на Украине.

Николая Прокопенко задержали для проверки и при осмотре обнаружили, что его тело покрыто фашистскими татуировками.

Сам житель Луганской области утверждает, что киевский режим пропагандировал нацизм для манипуляции простыми людьми.

"Манипуляторы, они любое, то, что отрывает от корней, внедряют, пропагандируют. Особенно эти националистические батальоны организации, они с удовольствием это пропагандируют", — рассказывает Прокопенко.

Задержанный подчёркивает, что Украина превратилась в полицейскую страну, а в самом Рубежном к неонацизму относятся презрительно. Он отметил, что население города подвергалось "украинизации". И главный упор на украинизацию проводили в детских садах и школах.

По его словам, он разочаровался во властях Украины, украинской армии и призывает всех украинцев не поддаваться неонацистской пропаганде со стороны Киева.