Война вошла в фазу рутины: ждём кровавых сцен и провокаций

Это, конечно безобразие для Запада и обидно для Киева, но в англоязычном поиске сегмента уровень событий на Украине упал в три раза!

Оказалось, что ситуация на Украине всё меньше интересует людей в мире, подтвердил военный обозреватель Борис Рожин в своем авторском блоге Colonel Cassad. А для привлечения внимания технологи Запада будут прибегать к громким кровавым постановкам и провокациям.

Боевые действия вошли в фазу рутинизации и к просто "стрельбе" большинство уже привыкло, как к части обновленной нормальности.

А значит, и потребуются всякие кровавые провокации или постановки с химоружием, чтобы не допустить дальнейшего ухода войны на задний план мейнстримовых медиа, пишет РусВесна.

Но даже в таком случае интерес к боевым действиям будет подогреваться скачкообразно, с резкими взлетами и не менее резкими угасаниями интереса к очередной войне, где кто-то там воюет и кого-то там бомбят. Такое уже наблюдалось в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане.

Так что Зеленскому придётся постараться и в поте лица попрыгать перед камерами различных телеканалов. Ну, например, в Кении или в Буркина-Фасо. Потому что уже негде.